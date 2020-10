Influenza: Anelli (Lega), 'vicesindaco Milano non diffonda fake news su Regione'

03 ottobre 2020 a

Milano, 3 ott. (Adnkronos) - "Ogni giorno lo stesso copione: la sinistra cerca di scaricare sulla Regione Lombardia le mancanze del governo centrale, anziché farsene carico e trovare soluzioni". Così Roberto Anelli, capogruppo della Lega al Pirellone, interviene in merito alle affermazioni della vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo in tema di vaccini.

"In questo caso si dovrebbe fare però maggiore attenzione, perché c'è di mezzo la salute dei cittadini e una corretta informazione assume un ruolo fondamentale. La Regione ha acquistato l'80% in più dei vaccini rispetto agli anni precedenti per le categorie di propria competenza, ovvero gli over 60, i bambini, le persone fragili, le donne in gravidanza e gli operatori sanitari. Per il resto della popolazione dovrebbe pensarci il governo, che come al solito latita, anche su questioni così vitali", aggiunge.

"La vicesindaco Scavuzzo dato che è anche assessore comunale alla Sicurezza, si impegni maggiormente su quest'ultimo fronte, sul quale non sembra brillare particolarmente, anziché diffondere fake news sulla Regione", conclude Anelli.