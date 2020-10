Maltempo: Como posiziona paratie, livello lago potrebbe toccare 140 centimetri (2)

03 ottobre 2020 a

(Adnkronos) - Con un ulteriore comunicato il Comune di Como spiega che "la Protezione civile del Comune di Monza è arrivata con il materiale integrativo necessario a garantire la copertura di un più ampio tratto del lungolago, al fine di fronteggiare anche il previsto innalzamento del livello".

È in corso la sostituzione di una parte della barriera già posizionata con moduli che raggiungono un'altezza superiore, "così da consentire una protezione di 70 cm sul tratto più esposto. I moduli spostati verranno riposizionati a protezione delle zone non ancora allagate, che al picco dell'esondazione non dovrebbero necessitare di barriere superiori ai 50 cm di altezza".