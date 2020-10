Maltempo: Casellati, 'non è emergenza ma pericolo costante, subito messa in sicurezza'

03 ottobre 2020 a

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Sono vicina alle comunità che stanno soffrendo e alle istituzioni dei territori colpiti da questa nuova eccezionale ondata di maltempo. Basta parlare di emergenza, siamo in uno stato di pericolo costante. La pioggia cesserà ma ancora una volta i problemi resteranno. Gli interventi di prevenzione e messa in sicurezza delle aree a rischio non sono più rinviabili”. Lo afferma il residente del Senato Elisabetta Casellati.