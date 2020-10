Bergamo: accoltella uomo al collo e alla pancia durante una lite, arrestato

03 ottobre 2020 a

Milano, 3 ott. (Adnkronos) - I carabinieri di Bergamo, questo pomeriggio, hanno arrestato un 46enne pregiudicato, il quale dopo aver litigato "per futili motivi" con un 45enne lo ha colpito due volte con un coltello, provocandogli "gravi ferite al collo e alla pancia". L'episodio è avvenuto in piazzale degli Alpini, verso le ore 16. La vittima era seduta su una panchina con la propria fidanzata, entrambi intenti a bere alcolici, quando è nata la discussione con l'uomo di origine marocchina, senza fissa dimora, intento a sua volta a bere alcolici.

Dopo una prima lite con calci e pugni, il 46enne si è allontanato per poi tornare dopo pochi minuti e colpire la vittima con un coltello. L'aggressore è stato fermato da alcuni presenti e dalle pattuglie sopraggiunte in pochi minuti. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio, lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di armi, ed è stato portato in carcere. La vittima è stata trasportata all'ospedale Papa Giovanni XXIII e sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza.