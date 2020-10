Ambiente: Moronese (M5S), 'Orlando strumentalizza maltempo contro 'Terra mia'

04 ottobre 2020 a

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Ciò che sta capitando in queste ore nel nostro Paese evidenzia in pieno la fragilità del nostro territorio dal punto di vista del dissesto idrogeologico, idraulico, sismico e in ogni caso quanto sia necessaria la prevenzione per far fronte a tutte le calamità naturali. Quello che spiace davvero è vedere che c'è chi in maniera strumentale utilizza queste tragedie per qualche scopo politico che sinceramente non ho ben chiaro, dichiarando che la legge sul consumo del suolo è 'in ostaggio da due anni alla commissione Ambiente del Senato'. Mi viene da pensare però che, magari qualche nuovo provvedimento del ministro Costa desta preoccupazione? Forse la legge 'Terra mia' che sta per arrivare fa paura? Visto che trattasi di un provvedimento sanzionatorio soprattutto nei confronti degli inquinatori, qualcuno vorrebbe non vedesse mai la luce? E allora forse meglio attaccarci e buttare tutto in caciara?" Lo scrive su Facebook Vilma Moronese, senatrice M5S e presidente della commissione Ambiente del Senato.

"Ma la cosa assurda -aggiunge- è che questa strumentalizzazione avviene da parte di Andrea Orlando, componente della maggioranza, precisamente del Partito democratico che fra l'altro è stato nella scorsa legislatura ministro dell'Ambiente e non trovo tra i provvedimenti da lui emanati all'epoca nulla di rilevante su questo delicato tema. La cosa assurda ancora è che nel cercare di attaccare il Ministro Costa attacca soprattutto uno degli uomini del Partito democratico e cioè il sottosegretario Morassut che ha la delega per il dissesto idrogeologico".

"La cosa che devo per forza rilevare su tutte è la pochezza umana e politica di Andrea Orlando di utilizzare una tragedia per scopi politici, davvero di una bassezza infinita, come se lui -conclude Moronese- non fosse stato mai ministro dell'Ambiente, ed effettivamente nessuno lo ricorda".