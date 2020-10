Milano: Sala ai vigili, 'ci attendono mesi difficili, prometto impegno'

04 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 4 ott. (Adnkronos) - "Una preghiera finale. Ci attendono mesi difficili per cui io prima di chiedere a voi ancora più impegno, cosa che farò, prometto alla città il mio massimo impegno, ancora di più se possibile, perché questi mesi saranno decisivi per la nostra città". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, all'Arena Civica durante i festeggiamenti per i 160 anni della polizia locale.

"Non è il caso di drammatizzare, ma sia dal punto di vista sanitario che da quello della situazione economica e sociale ci aspetta una prova con la quale Milano non si è confrontata per molto tempo. Serve l'impegno di tutti noi e - ribadisce - prima di tutto deve dare l'esempio chi sta ai vertice di un'organizzazione. A Milano prometto un impegno senza limiti per aiutare la città in questo momento difficile".