Maltempo: frana in Valcamonica, in salvo un gruppo di persone isolate**

Milano, 4 ott. (Adnkronos) - Una ventina di persone rimaste isolate per una frana e per l'esondazione di un torrente nella frazione Sant'Antonio di Corteno Golgi, in Valcamonica (Brescia), sono state tratte in salvo con un elicottero. La frana aveva interrotto le strade provinciali e a monte della piccola cittadina erano rimasti senza via di fuga un gruppo di cittadini: l'elicottero li ha portati a valle ma, spiegano dal Soccorso Alpino di Brescia, alcuni di loro restano sfollati.