M5S: Castelli, 'compiuto lungo percorso ci attendono altre grandi sfide'

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - “Oggi il Movimento 5 Stelle compie 11 anni! Siamo ancora giovani, ma il percorso che abbiamo compiuto è veramente lungo, e ci ha portato ad essere adulti. Adesso ci attendono altre grandi sfide per tracciare il futuro del nostro Paese. Sfide incredibili che affronteremo con lo stesso amore, la stessa passione e la stessa voglia che ci contraddistingue. Dobbiamo guardare avanti, sempre, senza mai dimenticarci da dove siamo partiti. Senza avere paura di crescere e avendo fede nella forza del Movimento 5 Stelle, perché è davvero una 'magia'. Abbiamo una responsabilità nei confronti di tutti coloro che ci hanno dato fiducia, ma anche verso quelli che non ce l'hanno accordata, ed è quella di lasciare questo Paese migliore di come lo abbiamo trovato. Buon Compleanno a tutti noi!”. Lo scrive sui social Laura Castelli, deputata M5S e viceministro dell'Economia.