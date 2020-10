M5S: Pallini, 'Rousseau e limite doppio mandato non in discussione'

04 ottobre 2020 a

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Tutto è migliorabile in sede di confronto democratico ma i capisaldi del limite del doppio mandato e dell'utilizzo della piattaforma Rousseau non possono essere messi in discussione". Lo afferma la deputata Maria Pallini, facilitatrice nazionale del Team del Futuro "Lavoro e famiglia" per il M5S.

"Il primo -spiega- ci consente di essere realmente dei portavoce dei cittadini: le esperienze e le competenze acquisite in massimo 10 anni di presenza nelle istituzioni potranno essere messe a disposizione per il bene comune in altri modi; il secondo rende effettiva la partecipazione dei nostri attivisti, la vera forza del Movimento, alle scelte politiche sia interne sia esterne".