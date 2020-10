Maltempo: Gallone-Pichetto (Fi), 'serve Recovery fund per ambiente'

04 ottobre 2020 a

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Il governo non può continuare semplicemente a parlare di ambiente. Servono programmi e investimenti seri, servono infrastrutture che, come ha dimostrato la vicenda del Mose, sono fondamentali per evitare tragedie. Nemmeno il decreto Agosto è servito al governo per prevedere misure economiche specifiche per attuare azioni concrete di prevenzione. Hanno scelto di distribuire qualche contributo a territori già devastati dalle calamità, ma intervenire ex post serve solo a tamponare situazioni che si potrebbero ripetere. Serve un Recovery fund dedicato ai temi ambientali che devono essere la priorità assoluta se non vogliamo che la nostra bella Italia crolli travolta dalle macerie". Lo affermano la senatrice Alessandra Gallone, capogruppo di Forza Italia in commissione Ambiente e responsabile nazionale del dipartimento Ambiente del partito, e il senatore Gilberto Pichetto, capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio.

"Forza Italia -ricordano- ha fatto tante proposte mirate, come l'istituzione delle zone Zes nei territori montani, utili per evitare lo spopolamento e l'abbandono delle montagne, ma il governo le ha rimandate al mittente. E il risultato è purtroppo sotto gli occhi di tutti. Ora però non c'è più tempo da perdere. O il governo si decide ad agire con interventi strutturali per mettere in sicurezza le aree a rischio o l'Italia è destinata a sgretolarsi su sé stessa. La proroga dello stato di emergenza non riguarda solo il Covid a questo punto!".