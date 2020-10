Caso Gregoretti: 'Gasparri, da mia relazione emerge coinvolgimento intero governo'

04 ottobre 2020 a

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Quello che di Catania è un autentico paradosso. Sarebbe bastato leggere la mia relazione, che solo per ragioni di pregiudizio politico il Senato non ha approvato, per capire che la responsabilità della vicenda Gregoretti era dell'intero governo. I magistrati non hanno molto da lavorare. Si vadano a leggere le mie relazioni e i miei interventi in Giunta e in Aula, dove è chiaramente spiegato come l'intero governo sia stato coinvolto in quella vicenda". Lo sottolinea Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e presidente della Giunta delle Immunità del Senato.

"Conte -ricorda- agì attraverso il suo rappresentante diplomatico e attivò la rappresentanza governativa a Bruxelles. Altri ministri sono stati coinvolti nelle procedure, negli atti, nelle decisioni. Pertanto o la magistratura ritiene di processare l'intero governo, cosa che sarebbe davvero singolare, o deve prendere atto che, come sostenni, Salvini ha agito nell'ambito di una iniziativa di governo, rispettosa dei principi costituzionali e degli interessi supremi della Nazione".