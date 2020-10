Letteratura: ai Premi Nobel Vargas Llosa e Aleksievic il Taobuk Award (2)

04 ottobre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Subito dopo tocca a Mario Brunello esaltare la cavea millenaria facendo vibrare il suo violoncello con Bach e Piazzola: “Stasera ho scelto di trascorrere dal barocco ai nostri giorni, perché la grande musica non conosce generi e confini, come l'aspirazione alla pace, alla giustizia, alla verità”. A consegnare il Taobuk Award è Daniele Maver, presidente Jaguar Land Rover Italia.

Senza soluzione di continuità lo spettacolo prosegue e a conquistare gli spettatori è la progettualità inestinguibile di Pupi Avati, che da ultraottantenne parla della età avanzata come quella in cui mai chiudersi in sé ma attivarsi per le cose che devi ancora fare: “Nel mio caso – ha rivelato - un film dedicato a Dante, attraverso la tradizione dantesca giunta fino a noi dalla ricostruzione e dalla lectura Dantis ideata da Boccaccio. Bisogna dare tutto ciò che si ha dentro nell'ultima fase della vita, quella in cui comincia il disapprendimento, cammino inverso che riporta all'infanzia. Perché l'uomo dà il meglio di sé quando si confronta con la propria vulnerabilità e decadenza.” A consegnare il Taobuk Award è Giovanni Moschella, prorettore vicario dell'Università degli studi di Messina.

Ad infiammare la platea, tra un intervento e l'altro sono altresì le evoluzioni e l'intensa espressività di prestigiosi danzatori di scuola classica: Davide Dato, primo ballerino dell'Opera di Vienna, e l'ensemble Les Italiens de l'Opéra, formato da Alessio Carbone, primo ballerino del teatro parigino, con Andrea Sarri e Letizia Galloni: a loro le menzioni speciali consegnate da Gabriella Tigano, direttore del parco archeologico Naxos Taormina). Del pari notevole il virtuosismo del soprano Ekaterina Bakanova: anche a lei una menzione speciale consegnata dal sindaco Mario Bolognari.

Giunge intanto la grande emozione per l'ingresso di Svetlana Aleksievič, voce libera della Bielorussia e persona scomoda per il regime ultraventennale di Lukashenko, come sottolinea Antonella Ferrara. Da quando una settimana fa la scrittrice, insignita del Nobel nel 2015, ha lasciato Minsk per motivi professionali e personali. sono in tanti a chiedersi se tornerà in patria. “Tornerò - ha assicurato - a meno che non sia il dittatore ad impedirmelo”. Ha paura? chiede Alessio Zucchini con la sensibilità che sa associare alla sapiente professionalità. “Non bisogna lasciarsi trasportare dalla paura - rispinde Aleksievič - ma opporsi alla violazione dei più elementari diritti civili, la libertà di espressione, la libera circolazione delle persone”. Ed esalta il ruolo delle donne. “In una società patriarcale come quella bielorussa, che negli ultimi venticinque anni ha preferito subire e restare in letargo, le donne hanno dimostrato che è arrivato per loro il momento di raccontare e fare la storia. Basti citare il sostegno alla presidente legittimamente eletta, che è appunto una donna. Vi hanno creduto più degli uomini”. E quanto possono aiutare le sanzioni Ue? “Sono troppo blande, l'Europa dovrebbe fare di più”. Aleksievič iscrive se stessa nel solco della grande traduzione letteraria russa: “Il mio autore di riferimento è Tolstoj, ogni suo personaggio urla la propria verità e io voglio dare voce a quelli che nessuno ha mai ascoltato, perché sono quelle le persone che fanno la storia”. A consegnarle il Taobuk Award for Literary Excellence è il sindaco di Taormina Mario Bolognari.