Ai Premi Nobel Vargas Llosa e Aleksievic i Taobuk Award 2020

04 ottobre 2020 a

a

a

Taormina, 4 ott. (Adnkronos) - Svetlana Aleksievič, Mario Varga Llosa, Giorgio Montefoschi per la letteratura, Pupi Avati per il cinema, Mario Brunello e Brunori Sas per la musica: il magnifico sestetto dei Taobuk Award 2020 ha esaurito in ogni ordine di posti il Teatro Antico che ha ospitato la serata di gala della decima edizione di Taobuk, il festival ideato e diretto da Antonella Ferrara. Ed è un peccato, per i limiti imposti dal contenimento del Covid, non aver potuto soddisfare le migliaia di prenotazioni pervenute. “Pur nel disagio di un'emergenza che è planetaria, siamo stati spinti ad andare avanti - ha detto Ferrara, che ha affiancato nella conduzione il giornalista del TG1 Rai Alessio Zucchini - dalla forza che danno i libri: per questo Taobuk riparte con tutte le sue energie nel segno dell'entusiasmo, concept e tema di questo decennale». Ancora una volta il festival internazionale del libro di Taormina propone la letteratura in stretto connubio con le altre arti. Il sostegno delle istituzioni, prima fra tutte la Regione Siciliana e il Comune di Taormina, e il contributo degli sponsor si rispecchia nei rappresentanti chiamati via via a consegnare i riconoscimenti: un rito quasi virtuale, giacché i bellissimi premi dei maestri orafi Alvaro e Correnti vengono solo mostrati, mai toccati, sempre nel rispetto delle regole imposte dalla pandemia.

"In un'atmosfera carica di significato ed emozioni, colonna sonora di una serata destinata a restare a lungo nella memoria di chi era presente è l'Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da Yoshida Hirofumi: una nuova sinergia stretta da Taobuk con la Fondazione guidata dal sovrintendente Antonio Marcellino", si legge in una nota.

E se il tema di Taobuk 2020 è l'entusiasmo, il primo ad accendere la platea è lo scrittore Mario Vargas Llosa, premio Nobel 2010, che ha ricevuto il Taobuk Award for Literary Exellence dalle mani dell'assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Manlio Messina. "La mia vocazione - ha sottolineato Llosa con il carisma e la schiettezza che caratterizzano uno tra i massimi scrittori dell'ultimo cinquantennio - è stata fin da bambino la scrittura. Se mi sono dedicato per qualche tempo alla vita politica è stato solo per un sorta di imperativo morale di fronte alla democrazia negata ai miei connazionali. In questo senso c'è stato un politico fuori dal comune che è Mandela, è un esempio da seguire, anche dai paesi cosiddetti civilizzati. Se c'è oggi un politico che mi piace? Certo non è Trump e spero che il prossimo presidente degli Stati Uniti non sia un ladro come lui".