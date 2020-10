New PadovaStar è ancora più digital: novità redesign del sito

05 ottobre 2020 a

(Padova, 5 ottobre 2020) - Padova, 5 ottobre 2020. Un cambio di veste digitale che coincide con una rivoluzione nell'interazione con l'utente, nelle modalità e opportunità d'acquisto. New PadovaStar, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, riprogetta il suo portale digitale www.padovastar.it, che diventa più performante e semplice, con risposte immediate. Trasformato il layout e introdotte nuove funzionalità. Ecco tutte le novità.

Con due sedi in provincia di Padova (a Limena e Cittadella) e un'offerta composta da auto nuove, KM 0 e usate Certified, New PadovaStar punta su un layout grafico minimal orientato alla massima usabilità. Al centro della homepage c'è la funzionalità Elasticsearch, che fornisce immediatamente, in relazione ai termini ricercati, i veicoli corrispondenti.

La ricerca può verificarsi in rapporto all'intero parco auto oppure selezionando i “filtri tradizionali”, come “Nuovo”, “Usato”, “KM 0”, “prezzo”, “modello”, eccetera. Digitando, ad esempio, “

Consultando poi la scheda dell'auto desiderata, è possibile sfruttare l'opzione “Avvisami se cambia il prezzo” per non perdere mai di vista le proposte più interessanti. Mentre cliccando su “Blocca la vettura per 3 giorni”, il cliente può prenotare il veicolo versando un acconto di appena 250 euro. Ha così tutto il tempo per decidere, e se poi cambia idea gli viene restituito l'importo (la cancellazione è gratuita).

“Preferiti”, “Notifiche” e accesso immediato a tutte le promozioni in corso

Grazie alla barra di navigazione orizzontale di

A questa si aggiunge la campanella che si riferisce alle “Notifiche”. L'icona centrale, invece, riporta l'utente subito alla home, dove, oltre alla ricerca, sono indicate le promozioni in corso, le migliori offerte della settimana e tutti i riferimenti alle sedi di New PadovaStar.

Il “Menu” principale, raggiungibile in un click nell'angolo superiore sinistro dell'interfaccia, consente di navigare tra le diverse categorie e sotto-categorie della piattaforma: dalle officine ai contatti, dalle promozioni alla ricerca delle offerte.

Lo stock di vetture è aggiornato in tempo reale ed è possibile mettersi subito in contatto con i consulenti di New PadovaStar, pronti a fornire preventivi personalizzati e le informazioni tecniche richieste.

