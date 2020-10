Truffe, fregature in banca e consulenza finanziaria: c'e un vaccino? Una conferenza online da vedere e ascoltare

05 ottobre 2020 a

a

a

(Milano 5 ottobre 2020) - Milano 5 ottobre 2020 - L'educazione finanziaria raccontata tramite le più grandi stangate finanziarie degli ultimi 40 anni. Un webinar di

Cosa è fondamentale sapere per non finire spennati oggi come ieri? Venerdì 9 ottobre se ne parlerà in un'attesissima conferenza online dove è possibile iscriversi ancora gratuitamente all'indirizzo

I nemici del risparmio e dei risparmiatori sono molti e spesso non sono facilmente identificabili perché talvolta si presentano sotto vestiti insospettabili e tramite anche intermediari apparentemente affidabili.

Nel Mese dell'Educazione finanziaria il team di SoldiExpert, società di consulenza finanziaria indipendente, ha pensato di organizzare un evento dedicato a questo tema raccontando casi di frodi, bidoni e pacchi finanziari classici e innovativi. Dal trading online (che al tempo del Covid-19 ha visto un record di apertura di nuovi conti) al risparmio gestito (fondi d'investimento, certificati, ETF), dalle criptovalute agli investimenti 'alternativi'.

Consulenti finanziari indipendenti, giornalisti e avvocati discutono sul tema, raccontando diversi casi inediti. nell'edizione 2020 #OttobreEdufin2020 incentrata sul tema delle scelte finanziarie (da fare e non fare) ai tempi del Covid-19.

“Abbiamo deciso di parlare in un webinar (ovvero una conferenza online) a cui tutti possono iscriversi - - spiega Salvatore Gaziano, fondatore di SoldIExpert SCF, consulente finanziario indipendente, per parlare del lato oscuro della forza, partendo dalla considerazione che tutti vogliono dare buoni consigli ma purtroppo molti risparmiatori cadono più facilmente vittima dei cattivi consigli.

Anche perchè spesso i truffatori finanziari o chi tira bidoni e tosature robuste (magari anche sotto gli abiti di operatori autorizzati e “amici”) è spesso bravissimo a raccontare ai clienti quello che alcuni vorrebbero solo sentirsi dire (rendimenti e non rischi) o omettendo di raccontare parti importanti dei prodotti o strumenti collocati. Mezze verità che spesso sono più che altro mezze bugie”.

La pandemia ha significato peraltro in questi mesi un boom dell'apertura dei conti di trading online in tutto il mondo e una nuova generazione di risparmiatori rischia anche per questo motivo di cadere vittima di strumenti finanziari opachi, proposte truffaldine o con costi XXL non percepiti ed è fondamentale quindi tenere oggi gli occhi più aperti che mai perchè la storia dei mercati finanziari insegna che non esistono pasti gratis.

“Come ha ricordato nella conferenza di apertura efficacemente la professoressa Anna Maria Lusardi, economista e direttore del Comitato per l'educazione finanziaria (promotrice del mese dell'Educazione finanziaria) l'educazione finanziaria è il miglior vaccino contro la pandemia permanente che i cattivi consigli finanziari possono provocare ai risparmiatori – sottolinea Roberta Rossi, consulente finanziario indipendente e co-fondatrice di SoldiExpert SCF, società di consulenza patrimoniale - Un virus che costa ogni anno decine di miliardi di euro di soldi tosati in tutti i modi (anche in modo “regolare”) da stimati intermediari che chi è dalla parte dei risparmiatori senza compromessi prestando un servizio di consulenza su base indipendente deve far comprendere e questa ne è un'ottima occasione perché chi si preoccupa del proprio futuro finanziario è bene che non firmi mai deleghe in bianco a nessuno”.

Italia, Cenerentola nel mondo in quanto ad educazione finanziaria.

In tema di educazione finanziaria gli italiani purtroppo non fanno una grande figura e le indagini internazionali (Standard and Poor's/Banca Mondiale) vedono l'Italia al 63esimo posto dietro a Zimbabwe e Togo nella classifica mondiale per financial literacy, con solo il 37% dei nostri connazionali in grado di rispondere alle domande chiave su inflazione, diversificazione e rendimenti.

Un terreno fertilissimo per “bidonisti” finanziari di ogni tipo poichè per dirla con Sergio Leone nel film “Per un pugno di dollari” che è proprio inerente all'evento online organizzato: “Quando l'uomo col fucile incontra l'uomo con la pistola, l'uomo con la pistola è un uomo morto”.

“E chi ha le armi spuntate in termini di in-formazione finanziaria - ricorda Gaziano di SoldiExpert SCF - sono spesso i risparmiatori (e noi lo vediamo purtroppo nel nostro lavoro di consulenti finanziari indipendenti quasi ogni volta che facciamo un check up a un cliente nuovo o potenziale) che non sono messi spesso nella condizione di scegliere con trasparenza e completezza d'informazione o si fanno sedurre da proposte finanziarie rischiosissime sotto tutti i punti di vista”.

Per parlare di questo argomento SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente, ha pensato quindi di presentare da un osservatorio quasi unico la propria esperienza con gli interventi di Roberta Rossi e Salvatore Gaziano, i fondatori di SoldiExpert SCF, invitando soprattutto un gruppo di professionisti con grande competenza sull'argomento ma trasversali.

Come il presidente di una delle associazioni più importanti e affermate in Italia (Ascofind) che si batte per la trasparenza e il taglio dei conflitti d'interesse come Massimo Scolari e un avvocato del foro di Roma, Fausto Fasciani, che ha difeso molti risparmiatori vittime di casi di risparmio tradito (operatori Forex ciprioti o polizze assicurative unit linked “fantasma”).

Il trading online ha avuto in questi mesi un momento di boom di piattaforme di trading spesso anche illegali dove molti italiani tentano la “fortuna”. In diversi casi i neo-trader sono indotti ad aprire il conto allettati da imbonitori che li affiancano nell'operatività facendoli “guadagnare” per farli abboccare bene…. e per parlare di questo argomento avremo con noi un giornalista di lungo corso fra i massimi esperti del settore come Andrea Fiorini, autore anche del best seller “Trading online for Dummies” (Hoepli Editore).

In Italia fra i massimi esperti di casi di truffe finanziarie e autore in oltre 30 anni di carriera di inchieste esclusive, libri e articoli c'è Stefano Elli, vera autorità in materia. Giornalista Plus Il Sole 24 Ore, autore de “Gli stangati. Storie di truffe, investimenti traditi e altre catastrofi del risparmio italiano” (Il Sole 24 Ore Editore) e co-conduttore della trasmissione radio “Il Serpente Corallo” su Radio24 che porterà in questa video-conferenza il suo prezioso contributo con un aggiornamento sui casi più recenti di “risparmio tradito”.

Un evento (fino a esaurimento posti) che è stato organizzato in modalità online e dove è possibile registrarsi all'indirizzo bit.ly/truffe2020 per assistere venerdì 9 ottobre dalle 17,30 alle 19 in diretta o ricevere comunque il video completo. Che sarà comunque reso disponibile da martedì 13 ottobre sul canale YouTube di SoldiExpert e in modalità podcast su RadioBorsa (canali RadioBorsa.com oppure Spotify, Spreaker, iTunes Apple Podcast, Google Podcast…).

Venerdì' 9 ottobre 2020 dalle ore 17.30 in poi, registrandosi (fino ad esaurimento) nei giorni precedenti all'indirizzo bit.ly/truffe2020

“L'educazione finanziaria raccontata tramite le più grandi stangate finanziarie degli ultimi 40 anni!”

Relatori:

– Massimo Scolari, presidente Ascofind, Associazione per la consulenza finanziaria indipendente

– Roberta Rossi & Salvatore Gaziano, consulenti finanziari autonomi, fondatori di SoldiExpert SCF

– Stefano Elli, giornalista Plus Il Sole 24 Ore, autore de “Gli stangati. Storie di truffe, investimenti traditi e altre catastrofi del risparmio italiano” (Il Sole 24 Ore Editore)

– Fausto Fasciani, avvocato del Foro di Roma, esperto di diritto dei mercati finanziari

– Andrea Fiorini, giornalista e divulgatore finanziario. autore del libro “Trading online for Dummies” (Hoepli Editore)

SoldiExpert SCF

SoldiExpert SCF (società regolarmente iscritta all'Albo) fondata da Roberta Rossi e Salvatore Gaziano, consulenti finanziari autonomi (ovvero slegati da qualsiasi banca e rete), è una delle principali società di consulenza finanziaria (SCF) indipendenti a livello nazionale. Con sede a Milano e Lerici (Sp) ma clienti in tutta Italia (soprattutto Torino, Bergamo, Brescia, Bologna, Padova, Verona, Roma e Genova).

Vanta clienti di ogni tipo e portafoglio grazie anche a un modello unico basato sulla Rete e sulla tecnologia come la possibilità di collegarsi in video-conferenza con i propri esperti, consulenti finanziari autonomi ovvero indipendenti, che operano in più parti d'Italia.

La consulenza fornita può riguardare tutto il patrimonio o specifici investimenti finanziari (azioni, obbligazioni, ETF, fondi, assicurazioni) e si basa su un'attenta analisi preventiva. Tipicamente i risparmiatori che si rivolgono a SoldiExpert SCF partono con un check up e richiedono gratuitamente una prima consulenza di 30 minuti per valutare se il portafoglio che detengono è efficiente, robusto e se stanno pagando il giusto prezzo al proprio intermediario. SoldiExpert SCF è una società che fornisce esclusivamente consulenza su base indipendente (e anche sul fronte in-formativo sul proprio blog, su YouTube e sul proprio canale podcast ha scelto di essere coerente con questa missione) è un punto molto importante per gli investitori poiché SoldiExpert SCF viene remunerata direttamente in modo trasparente dai clienti senza quindi ottenere provvigioni o commissioni sui prodotti consigliati come è tipico invece dell'industria del risparmio gestito in Italia e della consulenza finanziaria tradizionale.

Per informazioni:

>>> per iscriversi al webinar di venerdì 9 ottobre: https://bit.ly/truffe2020

>>> canale Youtube: youtube.com/SoldiExpert

>>> Radio Podcast: radioborsa.com

>>> sito ufficiale web consulenza finanziaria indipendente: soldiexpert.com

>>> pagina Facebook: www.facebook.com/soldiexpert

Contatti:

Email: [email protected]

Numero Verde 800.03.15.88