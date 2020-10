Open Fiber: Olbia, proseguono i lavori, cablate oltre 8 mila unità immobiliari (2)

05 ottobre 2020 a

(Adnkronos) - "Non potevamo che cogliere questa opportunità e ringraziamo tutti gli operatori del settore ed in particolare Open Fiber per il lavoro che sta svolgendo ad Olbia – afferma il sindaco Settimo Nizzi – In un territorio come il nostro, che sta crescendo sempre più, è fondamentale poter usufruire di servizi innovativi dal punto di vista tecnologico. Le prestazioni che offre la fibra ottica vanno ad assecondare questo processo, offrendo ai nostri concittadini performance all'avanguardia".

Open Fiber è un operatore wholesale only: non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato all'ingrosso, offrendo l'accesso a tutti gli operatori di mercato interessati. Una volta conclusi i lavori, l'utente non dovrà far altro che contattare un operatore, scegliere il piano tariffario e navigare ad alta velocità, cosa fino ad oggi impossibile.