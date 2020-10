Scontro fra due auto, muore bambino di 10 anni

05 ottobre 2020 a

Milano, 5 ott. (Adnkronos) - Un bambino di dieci anni è morto nello scontro fra due auto a Treviglio, in provincia di Bergamo. La madre, alla guida dell'auto su cui viaggiava, si è scontrata contro un'altra vettura ed è rimasta ferita in modo grave. Il 118 intervenuto sul posto ha portato la donna all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso. La donna alla guida dell'altra auto ha riportato una ferita a un braccio ed è stata trasportata all'ospedale di Treviglio in codice giallo. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenute due ambulanze, l'elisoccorso, la polizia e i vigili del fuoco.