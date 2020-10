Governo: Cdm alle 21, all'odg modifica dl sicurezza e Nadef

05 ottobre 2020 a

a

a

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri è convocato questa sera alle 21 a Palazzo Chigi. Riflettori accesi sul via libera alla Nadef e le modifiche ai dl sicurezza. Ecco, nel dettaglio, i provvedimenti all'odg: decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifica agli articoli 131-bis e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all'utilizzo distorto del web (Presidenza - Interno); decreto del Presidente della Repubblica: Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata “ItaliaMeteo” e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia - esame definitivo (Presidenza - Università e ricerca).

E ancora: decreto legislativo di Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni - esame definitivo (Affari europei - Giustizia - Salute); disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018 (Affari esteri);