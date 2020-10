Comunali: Grimoldi (Lega), 'affluenza in calo ha penalizzato nostri candidati in Lombardia' (2)

05 ottobre 2020 a

(Adnkronos) - "Detto questo -continua- al Pd lombardo e al suo segretario Peluffo, che esultano prefigurando un'imminente vittoria in Regione Lombardia, faccio notare che hanno semplicemente riconquistato un capoluogo che già amministravano da dieci anni, ma hanno perso per esempio città importanti come Voghera. Lascino stare la Regione Lombardia, altrimenti tacciano ogni volta che facciamo notare che la loro maggioranza di Governo nazionale negli ultimi due anni ha perso in 15 Regioni su 20".