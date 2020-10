Comunali: Comazzi (Fi), 'su Comuni Lombardia ha pesato scarsa affluenza'

05 ottobre 2020 a

Milano, 5 ott. (Adnkronos) - “Purtroppo l'esito dei ballottaggi a Lecco, dove il candidato del centrodestra ha mancato la vittoria per soli 31 voti, e nei Comuni dell'hinterland milanese, la scarsa affluenza ha giocato a sfavore dei nostri candidati". Lo afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Lombardia, dopo l'esito dei ballottaggi per le comunali in Lombardia. “Complimenti a Paola Garlaschelli per la sua grande vittoria a Voghera. I cittadini hanno voluto premiare una donna competente e di valore: a lei facciamo i migliori auguri per il lavoro che la aspetta in qualità di sindaco”, continua. "Ora -aggiunge- occorre che il centrodestra si organizzi subito per i prossimi importanti appuntamenti elettorali: tra pochi mesi ci saranno le amministrative a Milano e non possiamo sbagliare”.