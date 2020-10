Comunali: Conte chiama Di Maio per complimentarsi**

05 ottobre 2020 a

a

a

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiamato questo pomeriggio il ministro degli Esteri Luigi Di Maio per complimentarsi per i risultati ottenuti in questo secondo turno delle amministrative. Il Movimento 5 Stelle in coalizione ha vinto in 5 dei 6 comuni arrivati al ballottaggio. E in Sicilia ha conquistato un importante successo a Termini Imerese al primo turno. Due settimane fa, al primo turno, sempre in colazione, erano arrivati i successi di Caivano e Faenza.