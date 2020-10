Coronavirus: Boccia a governatori, 'ora massima unità come in fase più critica'

05 ottobre 2020 a

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos da fonti presenti all'incontro, nel corso del tavolo tra i ministri Francesco Boccia, Roberto Speranza, le Regioni, l'Anci e l'Upi, conclusosi da poco, il responsabile degli Affari regionali avrebbe richiamato "la necessità dell'unità massima, così come fatto nella fase più critica" della lotta al Covid. Boccia ha invitato alla "leale collaborazione e l'unità tra Stato, regioni enti locali". Domani, dopo il confronto parlamentare sulla proroga dello stato di emergenza e le misure correlate, verrà riconvocato il tavolo per approfondire i contenuti del Dpcm legato al nuovo decreto legge che andrà in Cdm, hanno spiegato i membri di governo durante l'incontro, domani per la proroga dello stato d'emergenza al 31 gennaio.