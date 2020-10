Nadef: Gualtieri, 'in prossimo triennio riforma fisco per più equità e riduzione pressione'**

06 ottobre 2020 a

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Con le risorse del bilancio pubblico il Governo intende anche introdurre nel corso del prossimo triennio una riforma del fisco finalizzata alla semplificazione e alla trasparenza, al miglioramento dell'equità e dell'efficienza del prelievo e alla riduzione della pressione fiscale". Ad affermarlo, nella premessa alla Nadef, è il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. La riforma, aggiunge, "sarà disegnata in maniera coerente con la legge delega in materia di assegno unico, anche per favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro e aumentare la crescita demografica". In ambito fiscale, aggiunge, "verrà inoltre introdotto un nuovo fondo da alimentare con i proventi delle maggiori entrate legate all'aumento della compliance fiscale che verranno successivamente restituiti, in tutto o in parte, ai contribuenti sotto forma di riduzione del prelievo. Il Governo intende infatti stabilire un patto fiscale con i cittadini italiani che premi la fedeltà fiscale e contributiva delle imprese e dei lavoratori".