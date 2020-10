Nadef: Gualtieri, 'manovra e recovery valgono 2% pil in 2021'

06 ottobre 2020 a

a

a

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "La prossima legge di bilancio e le sovvenzioni della Recovery and Resilience Facility avranno un valore complessivo pari a circa il due per cento del pil nel 2021". Ad affermarlo, nella premessa alla Nadef, è il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri sottolineando che "la crescita economica ne beneficerà significativamente, attestandosi al 6%". Nel biennio successivo l'intonazione espansiva della politica di bilancio, rileva, "si attenuerà gradualmente fino a raggiungere un avanzo primario di 0,1 punti percentuali e un indebitamento netto in rapporto al pil del 3%. Nel 2022 verrà quindi recuperato il livello del pil registrato nell'anno precedente la pandemia. Nell'arco del prossimo triennio il rapporto debito pubblico/pil sarà collocato su un sentiero significativamente e credibilmente discendente".