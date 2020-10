Nadef: Gualtieri, 'opportunità per rilanciare Paese ma serve cambio passo e mentalità'**

06 ottobre 2020 a

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo di fronte a noi l'opportunità di rilanciare la crescita del nostro Paese in chiave di sostenibilità ambientale e sociale, nonché di sciogliere nodi strutturali, disparità sociali e territoriali che si trascinano da lungo tempo. Ciò richiede un cambio di passo e di mentalità da parte delle istituzioni e delle componenti dell'economia e della società italiana". Ad affermarlo, nella premessa della Nadef, è il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri. "Tutti insieme - rileva - siamo chiamati a una grande sfida di responsabilità nella selezione dei progetti, che devono essere valutati nella loro capacità di rilanciare in modo strutturale la crescita e l'occupazione di questo Paese, di ricucirne le fratture territoriali e sociali, di renderlo più innovativo, più forte e più giusto. Si tratta di un'occasione unica e irripetibile, non solo per superare le conseguenze della pandemia, ma anche per migliorare e rilanciare il nostro Paese e renderlo protagonista delle sfide del futuro", sottolinea Gualtieri.