Sicurezza: Salvini, 'smontano tutto, si torna a mangiatoia su clandestini'

Cremona, 6 ott. (Adnkronos) - "Questi passano il tempo a smontare invece che a costruire, smontano Quota 100, smontano la scuola, smontano i decreti Sicurezza, io penso che l'Italia abbia bisogno di qualcuno che ricostruisca, che fa, che innova, che migliora, non che azzera". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, a Cremona per l'assemblea degli industriali. "Anche perché, da quello che ho letto, li chiamerei 'decreti clandestini'. Si torna - afferma - esattamente alla mangiatoia sull'immigrazione clandestina e ai permessi regalati a chiunque cammina per strada e agli sbarchi a migliaia. Non so che cosa abbiano da festeggiare", conclude.