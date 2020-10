06 ottobre 2020 a

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - L'intervista al premier Giuseppe Conte di Monica Maggioni, andata in onda ieri in seconda serata su Rai1, per 'SetteStorie', ha superato i due milioni di telespettatori, con uno share medio del 13% e picchi oltre il 14%.