Clima: Bonomi, 'Ue ha ruolo guida ma lotta ai cambiamenti sia globale'

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "L'Europa con il green deal ha puntato a confermare il ruolo di guida nella decarbonizzazione ma siamo consapevoli che la lotta ai cambiamenti climatici deve essere combattuta a livello internazionale per ottenere risultati tangibili". Ad affermarlo è il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi nel corso di un video messaggio in occasione dell'Assemblea di Unione Petrolifera (Up).

L'Ue, rileva, "rappresenta il 10% delle emissioni climateranti globali quindi anche raggiungendo la neutralità climatica al 2050 non riuscirà ad essere determinante se non sarà in grado di coinvolgere efficacemente gli altri continenti in questa sfida".

In questo contesto, aggiunge, Bonomi, "risulta essenziale che l'Italia da un lato sostenga la competitività dell'industria interna efficiente e rispettosa dell'ambiente e dall'altro promuova impegni globali sul clima nei prossimi appuntamenti internazionali come la Cop26 organizzato in partnership con il Regno Unito e il G20 che avrà luogo nel nostro paese nel 2021".