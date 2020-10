06 ottobre 2020 a

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Complessivamente, per effetto del crollo dei consumi legato all'emergenza coronavirus, il gettito delle accise sui carburanti nel 2020 si stima sarà inferiore di 4 miliardi rispetto al 2019, a cui si aggiungono almeno altri 2 miliardi Iva per la sola parte Iva sulle accise. E' quanto rileva Unione Petrolifera (Up) in occasione dell'Assemblea.