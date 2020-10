Coronavirus: Up, in 2020 domanda energia mondiale -6%, calo più forte da 70 anni

06 ottobre 2020 a

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - Le misure di lockdown hanno coinvolto oltre la metà della popolazione mondiale (4,2 miliardi di persone). Per il 2020 la domanda di energia dovrebbe essere inferiore del 6% rispetto allo scorso anno, il calo più forte registrato negli ultimi 70 anni. E' quanto rileva l'Unione Petrolifera (Up) citando i dati dell'Agenzia internazionale per l'Energia. L'impatto maggiore è sul petrolio i cui prodotti vengono essenzialmente utilizzati nei trasporti, principale oggetto delle misure adottate.