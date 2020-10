Coronavirus: Meloni, 'vogliamo dati più chiari, rischiosa proroga stato d'emergenza'

06 ottobre 2020 a

a

a

Cremona, 6 ott. (Adnkronos) - Sul Covid19 e sulle misure d'emergenza che al Governo stanno per mettere in campo "continuo a chiedere che ci sia chiarezza. Non abbiamo mai messo in discussione le misure che il Governo, potendo contare su esperti, decideva di mettere in campo. Chiediamo chiarezza sulle notizie in maniera di diffusione del covid19". Lo dice la leader di Fdi, Giorgia Meloni, all'assemblea degli industriali a Cremona.

Ad esempio, spiega Meloni, "vogliamo i dati dei contagiati in rapporto a tamponi, degli ospedalizzati in rapporto ai contagiati, dei decessi in rapporto agli ospedalizzati". Anche perché "prorogare lo stato d'emergenza è una misura molto impattante" e "rischia di creare danni" al Paese.

Tra l'altro, "non capisco perché gli atti del cts non possono essere pubblici e pubblicati. Abbiamo una difficoltà oggettiva a valutare serenamente senza avere queste certezze".