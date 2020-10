Ue: Misiani, 'su Recovery idea è responsabile per ogni missione'

06 ottobre 2020 a

Cremona, 6 ott. (Adnkronos) - Sul Recovery Fund "la road map è definita" e "condivido la convinzione del Governo di individuare responsabilità precise. L'idea del presidente del Consiglio è individuare un responsabile per ogni missione che abbia tutti gli strumenti decisionali". Lo dice Antonio Misiani, viceministro dell'Economia, intervistato durante l'assemblea degli industriali di Cremona.

"Noi - aggiunge - ci siamo conquistati le risorse europee. Non arriva Babbo Natale da Bruxelles, presenteremo un piano con progetti concreti e realizzabili nei tempi previsti dalla Commissione europea. Il piano sarà presentato il 15 ottobre contiene 6 missioni, 24 cluster progettuali. È una sfida molto importante", aggiunge.

E ancora: "Lavoreremo per non perdere un euro dei fondi del precedente ciclo di programmazione europeo. Poi per utilizzare presto e bene quei 300 miliardi serve correre e un coordinamento quasi militare, mi passi il termine, e un quadro normativo ad hoc per fare marciare questi progetti".