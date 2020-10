Ue: Conte, 'su Recovery lista priorità governo non basta, struttura ad hoc su progetti'

06 ottobre 2020 a

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - Sul Recovery fund e le ingenti risorse destinate all'Italia "sappiamo che la lista del priorità del governo non basta affatto, ne siamo perfettamente consapevoli. Sappiamo che in Italia sono state fatte altre liste", l'esempio è quello dei fondi europei "così lentamente spesi. Lo Stato non può pensare di innovare il Paese se prima non innoverà se stesso". Sul recovery, "creeremo una struttura ad hoc con poteri chiari e incisivi per garantire la realizzazione puntuale dei progetti". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'assembla nazionale di Confcooperative.