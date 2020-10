06 ottobre 2020 a

Cremona, 6 ott. (Adnkronos) - L'idea di un commissario per le opere pubbliche non dispiace a Matteo Salvini, leader della Lega, ma a domanda diretta non fa nomi per un eventuale candidato. "Se faccio un nome io lo indagano domani mattina, quindi evito di fare nomi e cognomi", afferma intervistato durante l'assemblea degli industriali di Cremona.