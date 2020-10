Everis award, Photonpath il progetto premiato

06 ottobre 2020 a

Milano, 6 ott. (Labitalia) - La giuria italiana degli everis awards, composta da esponenti del mondo accademico e imprenditoriale, si è riunita e ha selezionato la startup vincitrice della sesta edizione italiana del premio, organizzato dalla Fondazione everis, che garantisce l'accesso alla finale mondiale in cui competeranno le vincitrici di 10 Paesi. L'edizione di quest'anno si è contraddistinta per l'importante cambiamento positivo che i progetti selezionati potranno apportare alla società in cui viviamo.

Il progetto premiato è Photonpath, startup che sviluppa dispositivi riconfigurabili capaci di spingere la capacità, disponibilità e programmabilità delle reti ottiche di telecomunicazioni. La soluzione è un circuito fotonico integrato riconfigurabile che offre questa flessibilità. Con questo prodotto le reti ottiche possono diventare maggiormente resilienti ai guasti e possono essere programmabili.

Dopo quasi 30 anni di crescita costante, le reti ottiche gestite dalle aziende si stanno avvicinando a un limite di capacità: sono sature, consumano molta energia e occupano molto spazio e i guasti di rete spesso compromettono la disponibilità dei servizi. Photonpath offre come soluzione a questo problema una tecnologia che consente la miniaturizzazione e l'integrazione di migliaia di dispositivi ottici in un singolo chip. Questo approccio presenta numerosi vantaggi, tra cui la semplificazione dei processi di assemblaggio, la riduzione del consumo energetico, delle dimensioni e dei costi. PhotonPath è stata premiata con 10.000 euro cash (senza prevedere partecipazioni), servizi di mentoring, e l'accesso alla finale internazionale, con altri 60.000 euro in palio.