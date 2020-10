Governo: Bonomi, Mps, Aspi e Ilva tutto in stallo, poco credibili in Ue'**

06 ottobre 2020 a

a

a

Cremona, 6 ott. (Adnkronos) - "Su molti temi, i grandi interventi in settori fondamentali, come il credito, i trasporti, la siderurgia, sono tutti in stallo. Penso a Mps, Alitalia, Aspi, Ilva: non è possibile che non risolviamo questi problemi, e non entro nel merito, ma è l'immagine che diamo in Europa: siamo credibili? Ci danno 209 miliardi e non sappiamo risolvere questi problemi". Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, all'assemblea degli industriali di Cremona.

"Siamo ancora in attesa - dice - con manifestazioni più o meno chiare di statalizzazioni striscianti, e non si capisce la sostenibilità economica di questi piani, ammesso che esistano", aggiunge. "Industria 4.0 - afferma - è stata smontata, sulla ricerca e sviluppo non si investe, non abbiamo programmi stabili, e fare ricerca dura anni".