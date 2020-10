Sud: Bonomi, 'non servono bonus ma risolvere tema legalità'

06 ottobre 2020 a

Cremona, 6 ott. (Adnkronos) - La priorità al Sud non sono i bonus, ma risolvere il tema della legalità. Ne è convinto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, che ne parla a Cremona dagli industriali riuniti in assemblea.

"Oggi - afferma - parlare di politica industriale è un Nord contro Sud". E non è così: "Abbiamo bisogno di far crescere il Sud non attraverso mille bonus, ma bisogna investire in infrastrutture e risolvere il tema della legalità. Se non si risolve il tema della legalità non arrivano gli investimenti al sud", afferma.