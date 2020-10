Cdp: Palermo, 'siamo da sempre al fianco delle imprese'

06 ottobre 2020 a

a

a

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - ''Noi lavoriamo al fianco delle imprese storicamente. Il nostro Piano industriale ha puntato ad un sostegno molto 'pesante' alle imprese per raggiungere 60 mila imprese e attualmente ne abbiamo già raggiunte 40 mila con tutta una serie di prodotti. Abbiamo fato accordi per sostenere le filiere dell'agroalimentare, fashion, cantieristica, manifatturiero, meccanica''. Lo spiega Fabrizio Palermo, Ceo e Dg di Cdp, in occasione di un convegno de 'Il Sole 24 Ore' e 'Financial Times' sul rilancio del Made in Italy.