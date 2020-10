Telecom: S&P abbassa outlook a 'negativo' su calo ricavi ed effetto Brasile

06 ottobre 2020 a

Roma, 6 ott. - (Adnkronos) - L'agenzia S&P ha abbassato la 'negativo' l'outlook di Telecom Italia, prevedendo un calo dell'11% dei ricavi alla luce di entrate sul mercato domestico più deboli e su un effetto cambio negativo per le attività in Brasile. S&P prevede che la leva finanziaria adjusted raggiungerà il picco nel 2020, a quasi 4,2 X, un trend "rafforzato dall'indebolimento dell'EBITDA domestico" con "una forte concorrenza nei mercati italiani di telefonia mobile e fissa". "La riduzione degli investimenti in conto capitale mitigherà in parte l'effetto sul flusso di cassa" spiega l'agenzia che stima "dal 2021 la stabilizzazione della concorrenza nel mercato mobile italiano, il miglioramento delle tendenze della telefonia fissa e la riduzione delle spese di cassa" che "contribuiranno a portare il deleveraging guidato dal flusso di cassa a 4x". Ma l'agenzia anticipa la possibilità di abbassare i rating in caso di peggioramento della leva finanziaria.