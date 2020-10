Monza: spaccio di droga in centro, arrestate cinque persone

07 ottobre 2020 a

Milano, 7 ott. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Monza cinque persone, responsabili di una rete di spaccio di droghe pesanti nel centro cittadino, nelle vicinanze della stazione. Quattro uomini sono finiti in carcere, mentre una donna è agli arresti domiciliari. La rete della vendita di droga operava nel centro di Monza, tra la stazione, corso Milano, via Borgazzi e largo Mazzini. I particolari dell'operazione saranno esposti in un incontro con la stampa che si terrà al Comando Provinciale alle ore 10.30.