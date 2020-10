Fase 3: Jerusalmi (Borsa), 'segnali forti di ripresa economia'

07 ottobre 2020 a

Milano, 7 ott. (Adnkronos) - "I segnali sono molto positivi ed incoraggianti per la ripresa dell'economia. Quest'anno Milano sarà una delle principali piazze per numero di quotazioni. Al momento oscilliamo tra il primo ed il secondo posto in Europa". Lo ha detto Raffaele Jerusalmi, amministratore delegato di Borsa Italiana, ai microfoni di Class Cnbc. "Il clima che si respira tra gli imprenditori, anche durante la Star Conference iniziata ieri, è positivo ed incoraggiante, c'è un forte desiderio di ripartenza per continuare a crescere".

Jerusalmi ha sottolineato che "è stato un anno in chiaroscuro perché alcune aziende sono andate comunque bene e credo che, nei prossimi anni, vedremo un cambio culturale e generazionale tra gli imprenditori italiani, che consentirà a un maggior numero di aziende di raccogliere in Borsa capitali necessari per innovare, internazionalizzarsi e crescere”.

Sul ruolo di Borsa Italiana per la ripartenza del Paese, Jerusalmi ha concluso spiegato che "la nostra missione è di avere un mercato sempre più internazionale, capace di attrarre capitali e in grado di innovare sia sui prodotti che sui servizi. Sarà fondamentale mantenere la capacità di investire per continuare a migliorare le nostre capacità tecnologiche consentendo alle aziende italiane di operare su una piattaforma in grado di garantire le migliori condizioni per gli investitori internazionali e domestici”.