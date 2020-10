Maltempo: Banco Bpm sostiene famiglie e imprese in province Bergamo e Como

07 ottobre 2020 a

Milano, 7 ott. (Adnkronos) - Banco Bpm sostiene le comunità colpite dal maltempo nelle regioni del Nord d'Italia, in particolare nelle province di Bergamo e Como, attraverso la disponibilità ad accogliere le domande di sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti e con lo stanziamento di uno specifico plafond di 100 milioni di euro. Banco Bpm valuterà fin da subito, in attesa delle disposizioni legislative in materia, le richieste di moratoria fino a 12 mesi delle rate di mutui e finanziamenti a privati e imprese danneggiati dall'evento che abbiano residenza o sede legale o operativa nelle due province lombarde.

Inoltre, tutti coloro che hanno subito danni potranno richiedere finanziamenti chirografari a condizioni economiche agevolate per le opere di ripristino dei danni causati dal maltempo. Le richieste saranno esaminate con iter istruttorio prioritario e potranno pertanto beneficiare di tempi di attesa particolarmente ridotti. Banco Bpm, inoltre, è pronto a valutare l'adesione ad ulteriori iniziative di carattere agevolato che dovessero essere attivate con la partecipazione delle istituzioni, enti territoriali, associazioni di categoria e confidi.