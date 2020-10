Varese: 25enne arrestato per furto a Busto Arsizio

07 ottobre 2020 a

Milano, 7 ott. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Busto Arsizio, in provincia di Varese, un uomo di 25 anni, cittadino italiano, colpito da un ordine di carcerazione per furto. L'uomo, con diversi precedenti e tossicodipendente, lo hanno cercato nei dintorni della stazione ferroviaria, aiutati anche dalle pattuglie della polizia locale. Il 25enne è stato individuato all'interno di uno stabile abbandonato in via Sassuolo, che condivideva con un altro uomo. Gli agenti lo hanno quindi portato in carcere.