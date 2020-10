Tecnologia e pensiero creativo con Innovation Garden di Nestlé Italia

07 ottobre 2020 a

Roma, 7 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Un nuovo spazio realizzato per accelerare l'innovazione del business e favorire il co-working e la condivisione. Con questo obiettivo Nestlé Italia ha inaugurato, presso la sede centrale di Assago, l'Innovation Garden per far crescere l'innovazione su larga scala attraverso l'apertura a realtà esterne e lo sviluppo di conoscenze interne. Nasce così un nuovo ambiente che rappresenta concretamente l'impegno che l'azienda sta portando avanti per cambiare il modo di lavorare e innovare, per riuscire ad essere sempre più connessa ai bisogni dei consumatori. Un laboratorio in cui realizzare progetti integrati, anche attraverso la tecnologia collaborativa, assieme alle startup e agli stakeholder esterni al Gruppo.

“Oggi la collaborazione, la condivisione di idee e la curiosità - dichiara Marco Travaglia, presidente e ad del Gruppo Nestlé Italia e Malta - sono fondamentali per cogliere gli stimoli e le opportunità del mercato e intercettare i bisogni dei consumatori. L'inaugurazione dell'Innovation Garden, con la possibilità di interagire da vicino con realtà esterne e di fornire alle nostre persone uno spazio in cui ricevere continuamente nuovi stimoli, rappresenta quindi un passaggio importante nel percorso che Nestlé ha intrapreso per accelerare la transizione verso un approccio più innovativo e digitale di fare business”.

La nuova area fa parte del polo Innovation&Digital Centre di Nestlé, un ambiente di 400 mq che, nel suo insieme, è stato realizzato per far evolvere il business in chiave digitale e di innovazione di pensiero. Questo polo, oltre all'Innovation Garden, si compone del Virtual Shopper Centre e della Digital Room. Il Virtual Shopper Centre, grazie a tecnologie innovative e un software di realtà virtuale estremamente avanzato, permette di sviluppare e condividere le strategie commerciali con i clienti e testare nuove soluzioni all'interno del punto vendita, riprodotto fedelmente attraverso un'esperienza inedita e coinvolgente.

La Digital Room consentirà ai team di sviluppare internamente competenze digitali sempre più approfondite e specifiche, al fine di implementare progetti di business più orientati e connessi al consumatore e ai clienti. I nuovi spazi consentiranno di proseguire quel percorso di apertura e innovazione che Nestlé sta promuovendo a livello globale e di cui l'Italia è protagonista.