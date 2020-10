Milano: carabinieri ritrovano furgone con 168 monitor per pc rubati

07 ottobre 2020 a

Milano, 7 ott. (Adnkronos) - I carabinieri hanno trovato a Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano, un furgone rubato, con all'interno 168 monitor per pc, dal valore commerciale di oltre 35mila euro. Il furgone era parcheggiato vicino a un'area di servizio e a un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. Il mezzo era stato rubato nella notte ed era stato utilizzato per trasportare i monitor rubati da un tir. I militari hanno riconsegnato i monitor e il veicolo rubato ai rispettivi proprietari.