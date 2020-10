Enasarco: successo per lista sostenuta da Confapi, Catarci 'grande risultato'

07 ottobre 2020 a

Roma, 7 ott. (Adnkronos) - Grande successo per Enasarco per le Pmi alle elezioni per il rinnovo dei componenti dell'Assemblea dei delegati Enasarco, l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio. La lista sostenuta da Confapi, infatti, ha preso da sola circa il 22% dei voti e si aggiudica 5 delegati assembleari, gli stessi della lista Enasarco del futuro, che era sostenuta da Confcommercio, Confindustria, Confcooperative, Cna e Fnaarc. L'elezione farà da prologo alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione, che guideranno l'Ente per i prossimi quattro anni.

"E' un ottimo risultato quello raggiunto in occasione dell'elezione per il rinnovo dei componenti dell'Assemblea dei delegati Enasarco e un grande successo per Confapi", sottolinea all'Adnkronos Leonardo Catarci, il responsabile della lista Enasarco per le Pmi.

"Un grandissimo risultato. Siamo molto orgogliosi per il lavoro svolto a livello territoriale. E' un grande successo di Confapi, frutto del grande lavoro dell'intera struttura e di tutte le strutture territoriali della Confederazione. E a Confapi va il mio più sincero ringraziamento per il lavoro svolto", aggiunge Catarci.