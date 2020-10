Spazio: Successo per l'ultimo test del motore P120C di Ariane 6 e Vega-C

08 ottobre 2020 a

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - Terzo tiro al banco di successo per la qualificazione finale del motore a solido P120C che andrà ad equipaggiare i lanciatori europei Ariane 6 e Vega-C. L'Agenzia Spaziale francese (Cnes) e le aziende Avio e Ariane Group riferiscono che il test è durato 130 secondi ed è avvenuto al Centro Spaziale di Kourou, nella Guyana francese. Il P120C è stato testato per la terza volta il 7 ottobre 2020 al centro di tiro nello Space Center in Guiana (Beap) operato dall'Agenzia Spaziale Francese.

Avio sottolinea che questo terzo test, svolto nella configurazione Ariane 6, apre la strada per la qualificazione finale da parte dell'Agenzia Spaziale Europea. Il primo test, svoltosi il 13 luglio 2018, ebbe successo, così come l'ultimo, il 28 gennaio 2019. Il P120C equipaggerà entrambe le configurazioni di Ariane 6. Ariane 62 sarà equipaggiato con 2 booster1 , mentre Ariane 64 ne sarà equipaggiato con 4.

Per tutti i team coinvolti in questo progetto questo successo rappresenta un grande orgoglio, visto che tutti i passi del processo di svilup po si sono svolti regolarmente. Il P120C, co-sviluppato da ArianeGroup e Avio tramite la joint-Venture Europropulsion a controllo congiunto, è un programma finanziato dall'Esa. Il P120C rappresenta la fruttifera collaborazione tra Avio e ArianeGroup nel settore dei lanciatori spaziali e dimostra la forza del Team Spaziale Europeo, che comprende le aziende, le agenzie spaziali nazionali e l'Esa.