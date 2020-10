Caos procure, pg Cassazione: "Nomine pilotate per interessi personali"

08 ottobre 2020 a

Roma, 8 ott.(Adnkronos) - ‘'Almeno tre soggetti estranei alla funzione istituzionale, per interessi personali hanno pilotato e promosso la nomina del procuratore di Roma, dell'aggiunto e programmato quella di un atto ufficio giudiziario ‘'. Lo ha detto l'avvocato generale della Cassazione, Pietro Gaeta, ricostruendo quanto accaduto all'hotel Champagne di Roma, nella sua requisitoria durante l'udienza al processo disciplinare Luca Palamara. In quella riunione Palamara discusse di nomine con Cosimo Ferri e Luca Lotti e 5 ex togati del Csm .