Formazione: Dpo Inveo, a dicembre torna corso specializzazione

08 ottobre 2020 a

a

a

Roma, 8 ott. (Adnkronos/Labitalia) - A dicembre, torna per il secondo anno l'alta formazione per Dpo, il corso di specializzazione di 40 ore studiato e progettato per fornire al Dpo le conoscenze di normazione e standard Iso per migliorare la sua capacità di analisi e vigilanza. Il corso è promosso e organizzato da Inveo, training center gdpr e organismo di certificazione data protection, già noto per aver lanciato lo schema di certificazione Isdp10003 per la valutazione della conformità al Gdpr, accreditato da Accredia, e messo a disposizione gratuitamente in ultima release da settembre.

La sessione di specializzazione si pone l'obiettivo di fornire una struttura tecnico-organizzativa al Dpo, di insegnare quelle che sono le tecniche di normazione standard offrendo tutti gli strumenti e le competenze specifiche, giuridiche e tecniche, a 360 gradi: dagli audit alle verifiche interne all'azienda, fino alla valutazione approfondita dei modelli di certificazione.

Il corso si terrà online nel mese di dicembre, in cinque sessioni di 8 ore ciascuna, suddivise su tre settimane. A chiusura del ciclo ogni partecipante avrà il diritto di assistere in qualità di 'osservatore' ad un audit di 1,2 o 3 parte in affiancamento all'organismo di certificazione Inveo. Sono previste due borse di studio per giovani Dpo, dedicate alla memoria di Giovanni Buttarelli, garante europeo prematuramente scomparso lo scorso anno.

"L'alta formazione dei Dpo - ha dichiarato Riccardo Giannetti, docente e responsabile della formazione di Inveo srl - è, insieme al corso European privacy expert, il fiore all'occhiello della nostra formazione, il gradino più alto in termini di livello formativo specialistico. Il panorama data protection ha sempre maggior bisogno di Dpo qualificati e che sappiano mettere in pratica la loro professione, correlando con certezza e competenza le normative di riferimento tra loro".

Il corso di alta formazione si propone come un upgrade della formazione standard del Dpo. "Durante le nostre verifiche quotidiane e audit di valutazione di conformità al Gdpr - ha aggiunto - in qualità di organismo di certificazione, tocchiamo con mano il lavoro di centinaia di Dpo".

"C'è molta competenza- ha sottolineato Giannetti - nelle nostre aziende e organizzazioni, partendo dalle pmi alle multinazionali, ma ci rendiamo conto che manca ancora qualcosa in termini di tecnica. I Dpo devono ancora alzare un po l'asticella. Il corso è stato pensato proprio per fornire ciò che manca, Il ponte tra tecnica, metodologia e giurisdizione".