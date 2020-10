Enel X: con Sia per sviluppo di nuovi servizi finanziari digitali (2)

08 ottobre 2020 a

(Adnkronos) - La partnership con Sia si inserisce nel più ampio percorso avviato da Enel X per competere nel mercato dei pagamenti digitali e dei servizi finanziari tramite collaborazioni strategiche con i grandi player Ict e Fintech e si aggiunge a quella recentemente siglata con la piattaforma di open banking Tink.

"Avere un partner innovativo e affidabile come SIA ci consentirà di sfruttare le enormi opportunità dell'Open Finance – afferma Giulio Carone, Ceo di Enel X Financial Services. Grazie a questa partnership strategica, saremo infatti in grado di sviluppare e offrire ai nostri clienti nuovi servizi di pagamento e di gestione dei flussi finanziari, partendo dalle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici. Si tratta di un'ulteriore dimostrazione delle enormi potenzialità offerte dalla digitalizzazione e dall'apertura dei mercati che consentiranno a Enel X Financial Services di rafforzare la leadership nell'ambito dei servizi finanziari".

"L'accordo strategico con Enel X Financial Services assume una particolare rilevanza perché riguarda due eccellenze italiane, nei rispettivi settori di riferimento, che stanno contribuendo in modo significativo al processo di digitalizzazione dei pagamenti e puntano a rafforzarsi ulteriormente sul mercato internazionale – commenta Nicola Cordone, Amministratore Delegato di SIA. Grazie alle proprie infrastrutture tecnologiche e alla capacità di sviluppare soluzioni innovative, SIA continua ad accompagnare la digital transformation di istituzioni finanziarie, PA e anche imprese che, grazie alla PSD2 e all'open banking, hanno l'opportunità di realizzare nuovi servizi di pagamento da offrire alla propria clientela". Enel X Financial Services, società del gruppo Enel controllata al 100% da Enel X, è un istituto di moneta elettronica (Imel) autorizzato dalla Banca d'Italia nel dicembre 2018 che fornisce soluzioni di pagamento a clienti privati e corporate, nel pieno rispetto delle norme sulla protezione dei dati e della privacy. È anche un ente regolamentato iscritto nel registro centrale dell'Autorità bancaria europea (Eba) che contiene informazioni sugli istituti di pagamento e di moneta elettronica. Enel X Financial Services punta a diventare un operatore leader nel campo fintech.